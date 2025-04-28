المجني عليه اعترض على أعمال مخلة بالآداب، حيثيات سجن 6 متهمين قتلوا مواطنًا في الطالبية

أودعت الدائرة 22 بمحكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها الصادر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع إلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية المتهم فيها 6 أشخاص بقتل شخص خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات سابقة في منطقة الطالبية.

ترأس الجلسة المستشار مجدي أحمد مصطفى، وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وإيمان الإمام علي، وأمانة سر شريف رسمي.

والمتهمون في القضية هم: "أحمد. م"، "مصطفى. ه"، "محمد. ال"، "عبد الرحمن. م"، "محمد. م"، و"أسامة. ال".

ووفقًا لما ورد في حيثيات الحكم، فقد نشبت مشاجرة بين المجني عليه والمتهمين في شارع العروبة بالطالبية، مما أسفر عن مقتل عبد السلام سيد عبد الرازق عبد المعبود، وإصابة باقي المجني عليهم وهم: عبد الرازق سيد عبد المعبود، محمود سيد عبد الرازق عبد المعبود، وأحمد رزق عبد الحفيظ إبراهيم، بإصابات متفرقة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين قد عقدوا النية على الاعتداء على المجني عليهم واستعراض القوة، بعد خلاف نشب بين المتهمين الأول والثاني من جهة، والمجني عليهم من جهة أخرى، على خلفية ورود معلومات عن حضور المتهمين لفتيات إلى مقر شركتهم لممارسة أعمال مخلة بالآداب. وعليه، حضر المجني عليهم إلى الشركة وقاموا بتوبيخ المتهمين وطردهما، مما أثار غضب المتهم الأول الذي قرر الانتقام بمساعدة باقي المتهمين.

وبعد تجمع المتهمين، ترصدوا المجني عليهم أسفل العقار الذي يقع فيه مقر شركتهم، واشتبكوا معهم، حيث قاموا بالاعتداء عليهم بالضرب باستخدام الأيدي وأدوات حادة مثل الحجارة.

فيما أشار تقرير الطب الشرعي إلى أن وفاة المجني عليه الأول كانت نتيجة إصابة رضية شديدة بالرأس، أسفرت عن كسور في الجمجمة ونزيف بالمخ، وهو ما تسببت فيه الضربة الحجرية التي تلقاها أثناء المشاجرة.

وتابع التقرير، أن المتهمين بعد ارتكاب الجريمة فروا من مكان الحادث، إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليهم بعد متابعة التحريات. وقد اعترف المتهمان الأول والثاني بالواقعة، كما تم إثبات صحة الاعترافات من خلال التقرير الطبي المرفق بالتحقيقات.

تمت إحالة القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بحبس المتهمين 10 سنوات مع مراقبتهم لمدة 5 سنوات بعد انقضاء فترة عقوبتهم.

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