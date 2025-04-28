الثقافة تطلق ليالي عرض "العملية 007" ضمن الموسم المسرحي (صور)

شهد قصر ثقافة بورسعيد، انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "العملية 007"، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن عروض الموسم الحالي، في إطار برنامج وزارة الثقافة لدعم الإبداع المسرحي بالمحافظات.

عرض العملية 007

العرض لفرقة بورسعيد القومية المسرحية، وقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ومن تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد حسن.

ويناقش عددا من القضايا والمشكلات المجتمعية، من خلال مجموعة من المرضى داخل مستشفى للأمراض العقلية، يتعرضون لكثير من المؤامرات من قِبل المدير، ولكن تتصدى له طبيبة شابة من خلال دعم المرضى ومساعدتهم ودعوتهم للتمسك بالقيم وعدم الاستسلام لمواجهة الظلم والفساد.

فريق مسرحية العملية 007

"العملية 007" ألحان رجب الشاذلي، ديكور الدكتور عاطف زرُمبة، أشعار محمد عبد القادر ومحمد الصواف، توزيع موسيقي محمد يحيى، تنفيذ موسيقي معتز مصطفى، تصميم استعراضات محمد عشري، ملابس علا عبد اللطيف، إضاءة محمد المصري ومهيمن هشام، تصوير وجرافيك ميزو حسين.

ويشارك به نخبة من الفنانين والمواهب الشابة، منهم: السيد زكي، رجب الشاذلي، أمنية جمال، حازم طه، محمد أنور، آدم يحيى، أحمد شطا، هنا نعيم، زياد عادل، محمد كامل، ميمي العجيب، ريتاج مجدي، شهد عطعوط، محمود أبو سمرة، أحمد الشامي، ممدوح المليجي، وعبد الرحمن محمد، بالاشتراك مع فرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية.

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