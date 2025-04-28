اتحاد الطائرة يمنح الأندية مهلة لسداد المديونيات المتأخرة قبل التصعيد

الكرة الطائرة، قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر منح جميع الأندية أعضاء الجمعية العمومية فرصة أخيرة لسداد المديونيات المستحقة للاتحاد.

يأتي ذلك في إطار حرص مجلس الإدارة على دعم الأندية وتمكينها من المشاركة في جميع المسابقات.

اتحاد الطائرة يمنح الأندية مهلة لسداد المديونيات المتأخرة

ويأتي هذا القرار استجابةً لتعليمات الجهات الرقابية ووزارة الشباب والرياضة، التي شددت على ضرورة تحصيل المستحقات المالية المتأخرة لدى الأندية لخزينة الاتحاد، في ظل عدم السماح بإسقاط أي مديونية أو التنازل عنها.

وأوضح الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن المهلة الممنوحة للأندية تبدأ من 1 مايو 2025 وحتى نهاية الشهر، لتسوية أوضاعها المالية عبر سداد المديونيات المستحقة، سواء بشيكات مقبولة الدفع أو من خلال الإيداع البنكي في حساب الاتحاد.

وأكد الاتحاد المصري للكرة الطائرة أنه لن يُسمح لأي نادٍ بقيد لاعبين جدد أو بالحصول على أي مطبوعات رسمية قبل سداد المديونيات المتأخرة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد ندوة للأندية لشرح آلية السداد وإتاحة الفرصة للجميع لإنهاء الإجراءات خلال الفترة المحددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.