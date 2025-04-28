الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الطائرة يمنح الأندية مهلة لسداد المديونيات المتأخرة قبل التصعيد

اتحاد الطائرة، فيتو
اتحاد الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر منح جميع الأندية أعضاء الجمعية العمومية فرصة أخيرة لسداد المديونيات المستحقة للاتحاد.

يأتي ذلك في إطار حرص مجلس الإدارة على دعم الأندية وتمكينها من المشاركة في جميع المسابقات.

اتحاد الطائرة يمنح الأندية مهلة لسداد المديونيات المتأخرة

 

ويأتي هذا القرار استجابةً لتعليمات الجهات الرقابية ووزارة الشباب والرياضة، التي شددت على ضرورة تحصيل المستحقات المالية المتأخرة لدى الأندية لخزينة الاتحاد، في ظل عدم السماح بإسقاط أي مديونية أو التنازل عنها.

 

 

 

وأوضح الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن المهلة الممنوحة للأندية تبدأ من 1 مايو 2025 وحتى نهاية الشهر، لتسوية أوضاعها المالية عبر سداد المديونيات المستحقة، سواء بشيكات مقبولة الدفع أو من خلال الإيداع البنكي في حساب الاتحاد.

وأكد الاتحاد المصري للكرة الطائرة أنه لن يُسمح لأي نادٍ بقيد لاعبين جدد أو بالحصول على أي مطبوعات رسمية قبل سداد المديونيات المتأخرة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد ندوة للأندية لشرح آلية السداد وإتاحة الفرصة للجميع لإنهاء الإجراءات خلال الفترة المحددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة ياسر قمر وزارة الشباب والرياضة أعضاء الجمعية العمومية

مواد متعلقة

مدرب أهلي جدة: نمتلك ما يؤهلنا للفوز على الهلال

مهاجم الهلال السعودي يضع روشتة الفوز على أهلي جدة بدوري أبطال آسيا

أرقام الحكم الفرنسي كليمو توربان مع برشلونة وإنتر ميلان قبل موقعة نصف النهائي

حكيمي يقود قائمة باريس سان جيرمان أمام آرسنال

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

الأهلي ينعي أمح الدولي أشهر مشجعي القلعة الحمراء

صورة وتعليق مبكي، كيف نعى كهربا المشجع الأهلاوي أمح الدولي؟

وفاة أمح الدولي.. مشجع الأهلي الأشهر وحبيب النجوم.. دخل النادي بقرار من الخطيب ونال عضوية الزمالك بتوجيه من مرتضى منصور.. وهذه رحلة تشجيعه للقلعة الحمراء
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يؤجل تكريم كولر لحين إنهاء أزمة الشرط الجزائي

وفاة جينا سلطان الغامضة تصيب النشطاء بالصدمة، والحزن يخيم على الوسط الفني

سكب الخمر على رأس محمد صلاح تثير غضب الجماهير، والنشطاء: فخر العرب متساهل (فيديو)

صورة وتعليق مبكي، كيف نعى كهربا المشجع الأهلاوي أمح الدولي؟

محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم ميسي التاريخي

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الإثنين 28-4-2025

بسبب التأخر عن طابور الصباح، استبعاد مدير مدرسة بالفيوم وإحالة المعلمين للتحقيق (صور)

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في السوق اليوم الإثنين

طن القصدير يسجل 37 ألف دولار بالبورصات العالمية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الإثنين 28-4-2025

سعر كيلو الأرز يبدأ من 22 جنيها اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بشرى سارة لمعلمي الحصة والمتقدمين في مسابقات معلم مساعد مادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم جمع الحصيات من مزدلفة لرمي الجمرات

فضائله وأنواعه وصيغه، كل ما تريد معرفته عن التسبيح في الإسلام

معنى مقامع، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الحج

المزيد
الجريدة الرسمية