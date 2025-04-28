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أخبار مصر

مدبولي مهنئا الرئيس السيسي بعيد العمال: العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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 بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

 

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

وبهذه المناسبة، قدّم رئيس مجلس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى عمال مصر المخلصين، بكل الخير، فهم الذين يواصلون العمل ليل نهار؛ حبًا في الوطن وإيمانًا منهم بأن العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مواقع العمل والإنتاج.

وأشاد رئيس الوزراء بكل الجهود المخلصة التي يتم بذلها في مختلف مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية، التي تنفذها الدولة في إطار مسيرة التنمية الشاملة، والتي يقودها  الرئيس؛ من أجل العمل نحو مستقبل أفضل ينعم فيه شعب مصر العظيم بحياة كريمة يسودها الخير والرخاء.

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