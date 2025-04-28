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رياضة

مدرب أهلي جدة: نمتلك ما يؤهلنا للفوز على الهلال

ماتياس، فيتو
ماتياس، فيتو

أكد الألماني ماتياس يايسله مدرب فريق أهلي جدة أن مواجهة الغد أمام الهلال السعودي تجمع بين فريقين كبيرين، ويجب على فريقه تقديم كل ما لديه لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد الجماهير.

مباراة الهلال وأهلي جدة

ويلتقي فريق الهلال نظيره أهلي جدة في السابعة والنصف مساء غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

تصريحات مدرب أهلي جدة

وقال يايسله في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لدينا 12 لاعبا أجنبيا في البطولات المختلفة وهذا يعطينا مرونة كافية وميزة لأننا نملك العديد من اللاعبين الجيدين في بطولة آسيا حتى على دكة البدلاء، ولكن ما يهمني هو الأداء الجيد، وهذا ما أعدكم به غدا".

وأضاف: "نستطيع إقصاء الهلال فالفوارق أصبحت متقاربة وبوجود جماهيرنا لدينا فرصة للفوز غدا الثلاثاء".

وتابع: "لست قلقا من هجوم الهلال‬⁩ فنحن لا نخشى أحدًا بل نحترم الجميع، والهلال فريق قوي من الناحية الهجومية، في المقابل نحن كذلك لدينا مجموعة قوية".

وأتم "لا نفكر حاليا في المباراة النهائية، فمباراة الغد هي الأهم بالنسبة لنا".

تأهل الهلال وأهلي جدة

وتأهل الهلال إلى نصف النهائي بعدما اكتسح جوانجو الكوري الجنوبي بسباعية نظيفة، قبل أن يلحق به الأهلي، الذي فاز 3-0 على بوريرام يونايتد التايلاندي.

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