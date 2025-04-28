حقيقة ارتباط حورية فرغلي بنزار الفارس

آثار الثنائي نزار الفارس وحورية فرغلي الجدل مرة أخرى بعد نشر فيديو وصور لهما عبر السوشيال ميديا مكتوب عليها عدنا والعود أحمد، وأعتقد البعض أن الثنائي دخل في قصة حب جديدة.

وعلمت فيتو من أحد المقربين من الفنانة حورية فرغلي أن الفيديو والصور المنتشرة هي من حلقة قام بتصويرها نزار الفارس في برنامجه فقط، ولا صحة لما يتردد عن وجود قصة حب بينهما.

وكانت حورية فرغلي ظهرت في برنامج سعد مولعها نار في الساعة العاشرة مساء، ولأول مرة غنت حورية مع سعد أغنية ياواد يا تقيل وأغنية جانا الهوا، وتحدثت خلال الحلقة عن علاقتها بالفنان محمد رمضان ومساندتها له في بداياته الفنية، كما تضمنت الحلقة فقرة إنسانية تحدثت معها وقامت بمساعدتها.

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