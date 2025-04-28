رئيس الوزراء يشيد بجهود جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

تجول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في مكونات مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة على محور تحيا مصر، ورافقه خلال جولته الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور بهاء الدين الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولو عدد من الوزارات والجهات المعنية والشركات المعاونة.

رئيس الوزراء يتفقد مكونات مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية



وأجرى رئيس مجلس الوزراء جولة تفقدية للمشروع الزراعي؛ حيث شاهد حصاد القمح بالميكنة الزراعية، واستمع لشرح لعمليات وطرق الزراعة الدقيقة، التي تتم بأحدث التكنولوجيا ومراحلها؛ وصولًا إلى عملية الحصاد، كما تعرف على طرق وأساليب النقل والتخزين؛ حيث يسهم جهاز مستقبل مصر في تقليل الفاتورة الاستيرادية، عن طريق إحلال الواردات للدولة واستبدالها بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح.



وعقب ذلك، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى موقع تنفيذ أعمال البنية التحتية لمسارات نقل المياه بالدلتا الجديدة، كما تفقد الأعمال الصناعية للمشروع ومنها محطات رفع المياه، ومحطات المحولات الكهربائية، وأحد المباني الخاصة بطلمبات محطة الري، وخلال ذلك استمع إلى شرح وافٍ من المكتب الاستشاري للمشروع حول آلية عمل المحطات وقدرتها على رفع المياه وتوصيلها إلى محاور الري الزراعي.



كما تفقد رئيس الوزراء سوق الجملة اللوجيستي بالدلتا الجديدة وكذلك المنطقة الصناعية، وفي أثناء ذلك تفقد عددًا من المشروعات مثل صوامع تخزين الغلال، حيث يقوم الجهاز على إنشاء مشروعات التخزين اللوجيستي لزيادة القدرة على التخزين طوال العام، وتشمل ثلاجات تبريد وتجميد بسعة تصل الى 90 ألف طن، وصوامع تخزين الغلال 500 ألف طن.



ثم تفقد رئيس الوزراء مصنع البطاطس، واستمع إلى شرح واف عن مجمل الأعمال، كما تفقد مرورا بالركاب، مصنع الأعلاف وثلاجات التبريد والتجميد، حيث استمع إلى شرح وافٍ لخطوط الفرز والتعبئة للثلاجات وطرق التخزين والتعبئة وآليات سير العمل كما تفقد عنبر التبريد.



والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، في نهاية جولته، العاملين بجهاز مستقبل مصر، بحضور المدير التنفيذي للجهاز والهيئة الاستشارية لمشروعات الجهاز؛ حيث أعرب عن تقديره لحجم الجهود المبذولة لإنشاء وإقامة وتشغيل المشروعات القومية القائم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التي تسهم في تنمية موارد الدولة ونهضتها، متمنيا مزيدا من التوفيق والنجاح للجميع.

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