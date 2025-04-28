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جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: نستهدف 4.5 مليون فدان بمشروعات تنموية بحلول 2027

جهاز مستقبل مصر
جهاز مستقبل مصر

استمع الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسؤولون المرافقون له اليوم، خلال زيارتهم لمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى عرض تقديمي حول مشروعات ومجالات التنمية للجهاز في جميع أنحاء الجمهورية.

الفلسفة الاقتصادية لجهاز مستقبل مصر التي تقوم على تعمير الصحراء

وأوضح الدكتور بهاء الدين الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الفلسفة الاقتصادية لجهاز مستقبل مصر التي تقوم على تعمير الصحراء، وزيادة الرقعة الزراعية، وتحويل الخام إلى منتج صناعي، وزيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى خلق مجتمعات عمرانية على أسس التنمية، وتحويل الاقتصاد الزراعي لقاطرة تنمية اقتصادية، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم موارد الدولة من المكون الأجنبي.

وأكد الرائد أحمد الشحات، من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال العرض التقديمي، أن الجهاز يعمل ضمن خطط تنموية للدولة؛ بهدف زيادة الرقعة الزراعية للدولة المصرية، عن طريق استهداف مساحة 4,5 مليون فدان بحلول عام 2027 بمشروعات تنموية في جميع أنحاء الجمهورية في كل من: (الدلتا الجديدة، والسادات، والمنيا، وبنى سويف، والصوب الزراعية بالدلتا الجديدة، واللاهون، وأسوان، والداخلة والعوينات، وشرق العوينات، وسيناء)، موضحا أيضا أن مشروعات التنمية الزراعية في سيناء لها أهمية كبيرة للدولة؛ حيث تسهم في التشغيل والمساهمة المجتمعية.

وأضاف: يعمل الجهاز على تحقيق أقصى استفادة وتحقيق مبدأ القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية؛ من خلال عمليات التصنيع الزراعي بإنشاء عدة مصانع كمرحلة أولى بالمنطقة الصناعية بالدلتا الجديدة، وهي: مصنع المركزات، ومصنع الأعلاف، ومصنع البصل والثوم والمجفف، ومصنع البطاطس نصف المقلية، ومصنع سكر، بالإضافة إلى الخضروات المجمدة.

كما أوضح الرائد أحمد الشحات أنه استكمالا للرؤية التنموية للقيادة السياسية، قام الجهاز بإنشاء سوق جملة لوجيستية بالدلتا الجديدة على مساحة 500 فدان، وتحتوي السوق على (أسواق الخضراوات والفواكه والبقوليات والسمك وثلاجات الموز - فواكه موسمية - مخازن تبريد - بورصة الحاصلات الزراعية - محطة تصدير)، بالإضافة إلى عدة مبان إدارية وخدمية، حيث تستهدف السوق تداول المنتجات والحاصلات الزراعية المنتجة من الدلتا الجديدة، كما تحقق سهولة الوصول شمالًا إلى الدلتا القديمة وجنوبًا لمحافظات الصعيد.

وفي الوقت نفسه، تطرق الرائد أحمد الشحات إلى مشروعات الثروة الحيوانية، التي يصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 180 ألف رأس سنويًا، بالشراكة مع القطاع الخاص في جميع أنحاء الجمهورية، علاوة على مزارع ومجازر الإنتاج الداجني بطاقات استيعابية وحجم تداول يبلغ حوالي 6 ملايين طائر سنويًا.

وأشار الرائد أحمد الشحات، خلال العرض، إلى أن جهاز مستقبل مصر يقوم على إدارة وتشغيل بحيرات: ناصر، والبردويل، والمنزلة، كما يعمل على تطويرها ورفع كفاءتها، وإنشاء مصانع للثلج، وأرصفة استقبال للأسماك؛ وذلك لزيادة القدرة الإنتاجية من الثروة السمكية.

واستعرض أيضًا المشروعات والأنشطة التنموية الأخرى التي يقوم بها جهاز مستقبل مصر مثل: (التعدين متعدد الأغراض - التجارة الداخلية والخارجية - التحول الرقمي في إدارة شئون الجهاز - إدارة المرافق والأصول ـ العديد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية).

وعقب ذلك، استمع رئيس مجلس الوزراء والمرافقين إلى شرح تفصيليّ حول مشروعات الجهاز بالدلتا الجديدة من الدكتور ياسر مصطفى، استشاري المشروع، والذي تم خلاله استعراض نسب التنفيذ والمخطط الزمنى لإنهاء أعمال البنية التحتية.

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