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الإسكان: خطة لتوطين التصنيع المحلي لمهمات محطات المياه

محطات المياه
محطات المياه

 قام المهندس أحمد عمران، نائب رئيس  هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والوفد المرافق له، بزيارة تفقدية للورش المركزية التابعة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء بمدينة العاشر من رمضان، بحضور المهندس عماد نظمي، رئيس قطاع الورش المركزية بالشركة، ومسئولي الشركة، والمهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز المدينة ومسئولي الجهاز، وذلك في إطار دعم التصنيع المحلي، وتعزيز التعاون المشترك.

تأتي الزيارة في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والورش المركزية، تمهيدًا لوضع بروتوكول تعاون يهدف إلى تصنيع المهمات الخاصة بمحطات المياه بالمدن الجديدة، بما يدعم توطين الصناعة، ويواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم القيمة المضافة للمكون المحلي في المشروعات القومية.
تضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء (الورش المركزية) التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، والواقعة بالمنطقة الصناعية B2 بمدينة العاشر من رمضان.

 

وتُعد الورش المركزية التابعة لـ شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء التي تأسست عام 1990، من المشروعات الحيوية والاستراتيجية لقطاع الكهرباء في مصر، إذ تهدف إلى دعم التصنيع المحلي لمهمات محطات القوى الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال منظومة تصنيع متكاملة تشمل إنتاج علب مسخنات الهواء الغازية، مسخنات الضغط العالي والمنخفض، مسخنات المازوت، مكثفات مياه التبريد، مبردات الهواء والزيت، المبادلات الحرارية، بالإضافة إلى تصنيع وصيانة كافة أنواع الصمامات وقطع الغيار اللازمة لمحطات التوليد.
وتتميز الورش بتقديم حلول هندسية متقدمة وخدمات فنية متكاملة تركز على تطوير ورفع كفاءة المعدات والمنظومات الصناعية القائمة، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، من خلال كوادر بشرية مؤهلة وخبرات فنية متخصصة.

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الإسكان التنمية المستدام السلامة والصحة المهنية التنمية المستدامة
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