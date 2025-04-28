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ثقافة وفنون

10 صور ترصد عرض «كارمن» على مسرح الطليعة

عرض كارمن، فيتو
عرض كارمن، فيتو

 يواصل فريق العرض المسرحي “كارمن” تقديم لياليه بنجاح كبير على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة، والتابع للبيت الفني للمسرح، حيث يرفع شعار “كامل العدد”. 

ويقدم العرض يوميا في تمام التاسعة مساء، فيما يبلغ سعر تذكرة العرض 42 جنيها فقط. 

فريق مسرحية كارمن 

 "كارمن" عن رواية الكاتب الفرنسي بروسبير ميريميه، كتابة مسرحية محمد علي إبراهيم، تمثيل ريم أحمد، ميدو عبد القادر، نهال فهمي، محمد حسيب، ليديا سليمان، عبد الرحمن الجميل، أحمد علاء، محمد العرجاوي، محمد البدالي، ديكور وملابس أحمد شربي، استعراضات سالي أحمد، من إخراج ناصر عبد المنعم.

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فريق مسرحية كارمن الفني للمسرح مسرح الطليعة البيت الفني للمسرح
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