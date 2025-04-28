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اقتصاد

أبرز 4 سلع استوردتها مصر من السودان خلال عام 2024

العلاقات الاقتصادية
العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية

استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين مصر والسودان والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية، ورصد تقرير عن  العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان، الصادر عن   الجهاز  اليوم الأثنين،  قيمة الواردات المصرية من السودان، وأهم المجموعات  السلعية التي  استوردتها مصر من السودان خلال عام 2024.  


قيمة الواردات المصرية من السودان

بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 292.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 388.2 مليون دولار خلال عام 2023.

 

أهم المجموعات  السلعية التي  استوردتها مصر من السودان خلال عام 2024  

1. حيوانات حية  بقيمة 129 مليون دولار.
2. حبوب وثمار زيتية  بقيمة 87 مليون دولار.
3. قطن بقيمة 52 مليون دولار.
4. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى  بقيمة 17 مليون دولار.

قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان

 

 وبلغ  قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان إلى 1.2 مليار دولار خلال عام 2024  مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2023.

 

قيمــة الصادرات المصرية إلى السودان

حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السودان 866.2  مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 989 مليون دولار خلال عام 2023. 

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حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان قيمة الواردات المصرية من السودان حيوانات حية قطن
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