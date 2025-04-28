توقيع اتفاقية تعاون بين نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية غدا لتنظيم تغطية الجنازات

تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا غدًا الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025م، في تمام الساعة السادسة مساءً، بالقاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) بمقر النقابة، للإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة سكنة "SOKNA"، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات تنظيم مراسم الجنازات.

بروتوكول بين الصحفيين والمهن التمثيلية

وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن الإجراءات التنفيذية والتنظيمية الخاصة بتطبيق قواعد جديدة لتنظيم تغطية مراسم الجنازات والعزاءات، خاصة تغطيات جنازات الفنانين والمشاهير، وذلك بالشراكة مع نقابة المهن التمثيلية، بما يضمن حق الصحفيين والمصورين الصحفيين في أداء عملهم، وكذلك احترام خصوصية اللحظات الإنسانية والقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.

تفاصيل البروتوكول

ويتضمن التعاون توفير خدمات "SOKNA" لأعضاء نقابة الصحفيين بشكل منظم وميسر، في إطار حرص النقابة على تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية الشاملة لأعضائها.

ويعقد المؤتمر بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والمهندس أحمد جاب الله، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "SOKNA"، ومجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين.

ودعت نقابة الصحفيين كل الزميلات والزملاء، وممثلي وسائل الإعلام إلى حضور المؤتمر والمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يعزز من جهود التنظيم المهني والتعاون المجتمعي.

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