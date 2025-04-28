بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، دار الكتب والوثائق تستعرض أبرز مقتنياتها النادرة

في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، باليوم العالمي للملكية الفكرية، تستعرض دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، نماذج من مقتنياتها النادرة وهي أوراق البردي العربية؛ وأنساب الخيل في الجاهلية والإسلام، ونهاية الأرب في فنون الأدب.

مقتنيات دار الكتب والوثائق

و كانت دار الكتب والوثائق قد جمعت تلك المجموعات النادرة في كتب من إصداراتها وإتاحتها للاطلاع المجاني في قاعات الاطلاع بدار الكتب. وفيما يلي تفاصيل المقتنيات:

١- أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية جمعها وعلق عليها ووضعها في كتاب بالإنجليزية أدولف جروهمان وهو من أهم المتخصصين في البرديات. واشترك مع المؤلف في نقل الكتاب إلى العربية الدكتور حسن إبراهيم.



راجع الترجمة عبد الحميد حسن. وصدر عن مطبعة دار الكتب في ١٩٣٤م ثم أعيد طباعته في

القاهرة: | مطبعة دار الكتب المصرية، ١٩٩٤م. ٦ مج / جـ.

وتشمل المحتويات ما يلي: جـ.١. يشمل على بعض الطرز والوثائق الفقهية وبه عشرون لوحة، جـ.٢. يشمل على وثائق فقهية وبه أربع وعشرون لوحة، جـ.٣. يشمل على وثائق إدارية وبه ثمان وعشرون لوحة، جـ.٤. يشمل على وثائق إدارية وبه ثمان وعشرون لوحة، جـ.٥. يشمل على وثائق اقتصادية وبه ست عشرة لوحة.

٢- أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها لابن الكلبي ؛ تحقيق أحمد زكي. وصدرت في كتاب عن مطبعة دار الكتب المصرية في عام ١٩٤٦ ثم أعادت دار الكتب والوثائق القومية لاحقا طباعته في طبعات أحدث.

٣- نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري؛ تحقيق فهيم محمد علي شلتوت ؛ مراجعة عبد العزيز الأهواني، سعيد عبد الفتاح عاشور.

وصادر في القاهرة عن دار الكتب والوثائق القومية، وصدر عن مركز تحقيق التراث بالدار عام ١٩٩٨م.

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