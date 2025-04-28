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محافظات

السجن 6 سنوات لعامل تسبب في مقتل نقاش عن طريق الخطأ بقنا

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بالسجن 6 سنوات على عامل متهم بقتل نقاش بطريق الخطأ في قرية الشاورية بمركز نجع حمادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي سلام ومحمد كحلاوي وأسامة الأمير عبد الشافي.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود تفاصيل الواقعة إلى 5 يوليو 2023، حين وجهت جهات التحقيق للمتهم أحمد.س.ع، 31 عامًا، عامل، اتهامات بحيازة بندقية خرطوش وطلقة نارية بدون تصريح قانوني، إلى جانب تسببه في مقتل المجني عليه وليد حلمي عن طريق الخطأ.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المجني عليه كان يمارس عمله داخل إحدى الوحدات السكنية بقرية الشاورية، وأثناء لهو المتهم بالسلاح خرجت طلقة بطريق الخطأ أدت إلى مصرع المجني عليه.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية، التي حملت رقم 29292 لسنة 2023 جنح مركز نجع حمادي والمقيدة برقم 4185 لسنة 2023 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بسجن المتهم 3 سنوات عن كل من التهمتين، بإجمالي 6 سنوات.

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