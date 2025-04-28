الإثنين 28 أبريل 2025
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رياضة

فصل جديد من أزمة الزمالك وزيزو

زيزو
زيزو

 أرسل نادي الزمالك إخطارًا ثالثًا مسجلًا بعلم الوصول للاعب أحمد مصطفى “زيزو”، لتحديد موعد جديد لجلسة تحقيق ثالثة وأخيرة، بعدما تخلف اللاعب عن حضور الجلسة الثانية التي كانت محددة له أمس الأحد من قِبل الشؤون القانونية بالنادي.

وكان زيزو قد تغيب عن التدريبات الجماعية للفريق وخرج بتصريحات إعلامية دون الحصول على إذن، مما دفع إدارة النادي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وفي حالة عدم حضور اللاعب للجلسة المقبلة، سيقوم الزمالك برفع ملفه بالكامل إلى اتحاد الكرة، شاملًا كافة المستندات الخاصة بالأزمة، من خطابات جلسات التحقيق، وأيام الغياب، والغرامات المالية، بالإضافة إلى المستحقات المتبقية له لدى النادي.

 

يذكر أن زيزو قد انقطع عن تدريبات الفريق منذ الجمعة قبل الماضي، عقب استبعاده من قائمة مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية، حيث اشترط اللاعب إصدار بيان رسمي من مجلس إدارة الزمالك يضمن حمايته حال حضوره للنادي وخضوعه للتحقيق، مع ضمان انتظامه في التدريبات حتى نهاية عقده.

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