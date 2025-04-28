الإثنين 28 أبريل 2025
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إصابة زوجين وطفلتهما في مشاجرة مسلحة بقنا

إسعاف
إسعاف

 أصيب زوجان وطفلتهما، بطلقات نارية والتعدي بالضرب بالزجاج، إثر مشاجرة بين طرفين، في قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا،مفاده إصابة 3 أشخاص بطلق ناري والتعدي بالضرب بالزجاج إثر مشاجرة بين طرفين في قرية الحجيرات التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة أ، يبلغ من العمر 38 عامًا، بطلق ناري وزوجته س، تبلغ من العمر 37 عامًا، وابنته ح، تبلغ من العمر 4 أعوام، إثر التعدي عليهما بالزجاج والأحجار في مشاجرة بين طرفين بسبب رش المياه في الشارع داخل قرية الحجيرات، مركز قنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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