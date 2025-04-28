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ثقافة وفنون

عرض "انتحار معلق" و"مش زي الأفلام" ضمن مهرجان نوادي المسرح الليلة

عرض مش زي الأفلام،
عرض مش زي الأفلام، فيتو

يشهد مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين، عرضين مسرحيين، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، حتى ١٠ مايو المقبل، وينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

عرض انتحار معلق 

العرض المسرحي الأول بعنوان "انتحار معلق" هو لفرقة المنصورة، تأليف ياسر إسماعيل، وإخراج محمود الزيني، ويعرض في السادسة مساءً.

وتدور أحداث المسرحية حول شاب في العشرينات من عمره يقرر الانتحار، وفي اللحظات القليلة التي تسبق موته، تظهر له شخصية تمثل ذاكرته، لتستعرض أمامه المشاهد والمواقف التي أثرت في حياته.

عرض مش زي الأفلام 

أما العرض الثاني لفرقة الإسماعيلية، ويحمل عنوان "مش زي الأفلام"، تأليف وإخراج منة مجدي، ويعرض في الثامنة مساءً.

وتدور أحداث العرض حول فتاة تسجن بتهمة الشروع في قتل رجل أعمال شهير، وخلال فترة السجن تُرتكب عدة جرائم قتل فاعلها مجهول، وتتصاعد الأحداث.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح 

 تتكون اللجنة التحكيمية للمهرجان من د. محمد زعيمة، د. مصطفى حامد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الكاتب سعيد حجاج، والمخرج سامح مجاهد، وتصدر عنه نشرة يومية برئاسة تحرير الكاتب والناقد يسري حسان.

وينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويشارك فيه هذا العام 27 عرضا مسرحيا مجانيا، بواقع عرضين يوميا، ويدير الدورة المخرج محمد الطايع، مدير نوادي المسرح.

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