بدء مباحثات السيسي والبرهان بالقاهرة لدعم جهود استعادة الاستقرار والتنمية بالسودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود استعادة الاستقرار والتنمية بالسودان، والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية.

ووصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلقت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود استعادة الاستقرار والتنمية بالسودان، والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية.

وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين السودان ومصر ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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