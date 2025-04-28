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رياضة

مدرب برشلونة يترقب عودة المصابين قبل مرحلة الحسم بالليجا ودوري الأبطال

فليك
فليك

كشفت تقارير صحفية أن الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، يترقب عودة المصابين إلى المباريات لخوض الأسابيع الأخيرة من الموسم الحالي.

 

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يسير تعافي أليكس بالدي، ظهير برشلونة، على نحو ممتاز، حيث من المقرر عقد اجتماع معه، اليوم الإثنين، لتحديد الخطوات التالية.

 

وكان بالدي أصيب يوم 12 أبريل الماضي خلال مواجهة ليجانيس، حيث تم تشخيص إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالقدم اليسرى.

موقف بالدي من المشاركة أمام إنتر ميلان


وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي، لا تزال مشاركة بالدي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان محل شك.

وأوضحت أن بالدي يرغب في اللعب ويبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك، لكن النادي يتعامل بحذر شديد، مدركا أن عضلات الفخذ الخلفية خادعة للغاية وقد يتعرض اللاعب لخطر الانتكاسة إذا تم تعجيل العودة.

وقد يخضع بالدي لاختبار بدني لتقييم حالته الفعلية ودراسة إمكانية عودته أمام إنتر يوم الأربعاء المقبل.

وفي سياق آخر، سينتظر الجهاز الفني لبرشلونة أسبوعين آخرين من أجل استعادة خدمات روبرت ليفاندوفسكي، الذي يأمل أن يكون جاهزًا بنسبة 100% لخوض الكلاسيكو أمام ريال مدريد في 11 مايو المقبل، لكنه سيغيب عن مواجهتي إنتر بدوري الأبطال.

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