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الكشف على 210 رؤوس ماشية في قافلة بيطرية مجانية بقنا

قافلة بيطرية مجانية
قافلة بيطرية مجانية بقنا

 نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، قافلة بيطرية علاجية وإرشادية مجانية بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

 

خدمات بيطرية متكاملة بقنا

 ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري بمحافظة قنا، أن القافلة قدمت خدمات بيطرية متكاملة شملت الكشف والعلاج، إلى جانب الكشف باستخدام جهاز السونار، وعمليات الرش والتجريع، كما تم خلال القافلة توعية الأهالي بأهمية التأمين على الماشية، والتحصين ضد الأمراض الوبائية، وأهمية التلقيح الاصطناعي، بالإضافة إلى التوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان مثل السعار، وجدري القرود، وحمى غرب النيل.

 

وأضاف "يوسف" أن مديرية الطب البيطري مستمرة في تنظيم القوافل البيطرية المجانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، دعمًا للثروة الحيوانية، وتعزيزًا لوعي المواطنين بمخاطر الأمراض المشتركة وجهود الدولة المبذولة في هذا القطاع الحيوي.

و أشار الدكتور محمود الضوي، مدير إدارة قوص البيطرية، إلى أن القافلة أسفرت عن تجريع 50 حيوانًا، والكشف على 85 حالة باطنة، و25 حالة جراحة، و20 حالة تناسليات، بالإضافة إلى إجراء فحوصات سونار لـ30 حالة، بإجمالي 210 رؤوس ماشية.

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