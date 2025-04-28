تزامنا مع لقاء السيسي والبرهان، آخر مستجدات موقف مصر من الوضع في السودان

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود استعادة الاستقرار والتنمية بالسودان، والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية.

وترصد فيتو آخر مستجدات موقف مصر من تطورات الأوضاع في السودان كالتالي:

- أكدت القيادة السياسية المصرية مؤخرا على موقف مصر الثابت والداعم للسودان الشقيق ولاستقراره ووحدته وسلامة أراضيه.

- أكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جيبوتي مؤخرا على رفض أية محاولات، تهدد وحدة وسيادة السودان الشقيق وسلامة أراضيه.. بما فى ذلك رفض أي مساع لتشكيل حكومة موازية، وضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة، وتعزيز نفاذية المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق.

- كما صدر بيان مشترك مصري كويتي، بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا للكويت، حيث أشار البيان، إلى تناول الجانبان تطورات الأوضاع في السودان والجهود الدولية والإقليمية الهادفة لوقف الحرب الدائرة، وجددا دعوتهما إلى إنهاء الصراع ووقف إطلاق النار وتأمين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكافة الاراضى السودانية وحماية المدنيين طبقا للقرارات الدولية.

- إطلاق عملية سياسية شاملة ضمن حوار وطنى بملكية سودانية خالصة ودون إملاءات خارجية، وعبر الجانبان في هذا الصدد عن دعمهما لكافة المبادرات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها آلية دول الجوار ومنبر جدة.

- أكد الجانبان على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية السودانية ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، كما رحب الجانبان بالجهود الدولية الهادفة لمواجهة التداعيات الإنسانية للازمة السودانية والتي نتج عنها لجوء ونزوح أكثر من 13 مليون مواطن سوداني في الداخل السوداني ودول الجوار، وأهمية وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم لدعم دول جوار السودان.



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