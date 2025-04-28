بدء جلسة النواب لمناقشة تعديل قانوني الثروة المعدنية والأنفاق

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.

مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية

وأكدت لجنة الصناعة في تقريرها، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.

وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية

وأشار التقرير إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.

التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها

وأشارت لجنة الصناعة، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.

موقف الحكومة من تعديل قانون الثروة المعدنية

وتضمن تقرير لجنة الصناعة بمجلس النواب، رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، حيث كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، الموافقة على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.

مناقشة تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق

كما يناقش النواب، في الجلسة العامة، تقرير لجنة النقل والمواصلات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.

أهداف مشروع القانون

وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:

ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.

تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلال الهيئة المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة.

تمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية.

السماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية.



تمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها.

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