الإثنين 28 أبريل 2025
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محافظات

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بقنا

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

 أصيب 3 أشحاص، إثر التعدي عليهم بالضرب من آخرين في نجع أبوعرب، قرية أولاد نجم، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

 

تفاصيل البلاغ في قنا

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده نشوب مشاجرة بين طرفين في قرية أولاد نجم مركز نجع حمادي.

وتبين بعد الفحص إصابة 3 أشخاص إثر التعدي عليهما بالضرب بالعصا الشوم في قرية أولاد نجم مركز نجع حمادي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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