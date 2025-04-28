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أخبار مصر

3 ملفات مهمة تتصدر مباحثات السيسي والبرهان بالقاهرة

الرئيس السيسي والبرهان.فيتو
الرئيس السيسي والبرهان.فيتو
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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود استعادة الاستقرار والتنمية بالسودان، والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية.

تعزيز العلاقات المصرية السودانية

وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين السودان ومصر ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات دعم وحدة السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فضلا عن جهود إنهاء النزاع المسلح ووقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

كما من المقرر أن تشهد أيضا تنسيق المواقف بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا ومنطقة البحر الأحمر.

إعادة إعمار السودان

ومن المقرر أيضا أن تشهد المباحثات ملفات  إعادة إعمار السودان وأعمال صيانة وتأهيل البنية التحتية بما في ذلك الكباري والجسور ومحطات الطاقة الكهربائية.

 يذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان تسلم مؤخرا رسالة خطية من الرئيس السيسى، تتضمن دعوة رسمية لزيارة مصر، خلال الفترة المقبلة.

وأعلن مجلس السيادة في السودان حينها أن القائد العام للقوات المسلحة تسلم رسالة خطية من الرئيس السيسى تتضمن دعوة رسمية لزيارة جمهورية مصر العربية كما تتضمن التأكيد على دعم ومساندة مصر للسودان في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها.

وسلم الرسالة سفير مصر لدى السودان هاني صلاح بحضور وزير الخارجية السفير السوداني علي يوسف.

وقال السفير المصري في تصريح صحفي: إن البرهان أبدى ترحيبه بتلبية الدعوة مبينا أن الجانبين السوداني والمصري سيعملان من أجل الترتيب الجيد لهذه الزيارة.

وذكر أن لقاءه مع البرهان تطرق إلى تطورات الأوضاع في السودان بما في ذلك الوضع في دارفور ومؤتمر لندن حول السودان.
 

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