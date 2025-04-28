الزمالك ينتظم اليوم في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصري

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته مساء أمس الأحد على ملعب النادي بميت عقبة، عقب حصول اللاعبين على راحة سلبية من التدريبات، منحها لهم الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، من أجل التقاط الأنفاس بسبب ضغط المباريات.

ويسعى الجهاز الفني خلال المعسكر المغلق إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في ظل المنافسة القوية بالدوري هذا الموسم.

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