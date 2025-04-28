الدم الذي سال بين الأهل.. القصة الكاملة لمقتل عبده الجمال على يد أبناء خاله في البساتين.. وخلافات قديمة سبب الجريمة

في المناطق الشعبية وخاصة منطقة البساتين جنوب محافظة القاهرة كان من المفترض أن يربط فيه الدم بين القلوب، انقلبت القرابة إلى عداوة، وتحولت الأواصر العائلية إلى خناجر مسمومة.

في قلب حي البساتين، لفظ الشاب عبده الجمال أنفاسه الأخيرة، مسجى بدمائه على رصيف شارع كان شاهدًا على واحدة من أبشع جرائم الخيانة العائلية.

في هذا التقرير، يكشف محقق فيتو التفاصيل الكاملة لقصة الغدر التي صدمت أهالي منطقة البساتين، وسجلت مشهدا مؤلما لانهيار قيم الدم والرحم.

مقتل عبده الجمال

البداية شرارة الخلافات القديمة بن عبده الجمال وأبناء خاله

لم تكن الخلافات وليدة اللحظة، بل حملت جذورها من الماضي، بحسب روايات الجيران وأصدقاء العائلة، نشب توتر دائم بين عبده الجمال وأبناء خاله بسبب خلافات عائلية قديمة.

ازدادت الأمور تعقيد بعدما شوهد عبده جالس مع أحد أقاربهم المختلفين مع أبناء الخال، مما أجج نيران الغيرة والخصومة، وأشعل أول فتيل للكارثة القادمة.

تصاعد الأزمة بين عبده وأبناء خاله من الكلمات إلى الطعنات

المشادة الكلامية تحولت سريعا إلى مشاجرة، لم تتوقف عند حدود الألفاظ، بل سالت فيها الدماء للمرة الأولى، اعتدى أحد أبناء الخال على عبده مستخدم سلاح أبيض "مطواة"، مما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة في جسده.

ورغم تلك الحادثة، لم تتخذ العائلة إجراءات حاسمة لاحتواء الأزمة، ليظل الغضب يتخمّر في الصدور.

الكمين المنتظر لـ عبده الجمال

في يوم الحادثة المشؤوم، عاد عبده إلى الحي مستقل "توك توك"، عائد إلى منزله بعدما قضى سويعات مع أصدقائه، ما إن لمحوه يترجل من مركبته، حتى حاصره أبناء خاله من كل جانب.

مجهزين بالأسلحة البيضاء، انقضوا عليه دون رحمة، طعنة تلو الأخرى، إلى أن انهار جسده المثقل بالجراح على الأرض.

وبينما كانت الضربات تنهال عليه، سددت له ابنة خاله الطعنة القاتلة، اخترقت جسده، وأخرجت آخر أنفاسه.

عبده الجمال



سقوط عبده الجمال جثة هامدة أمام أنظار المارة

سقط عبده أمام أنظار المارة، جسده غارق في دمائه، وصرخات الجيران تعلو في المكان محاولة لإنقاذه، بادر بعض الأهالي بنقله إلى المستشفى في محاولة يائسة لإنقاذه، لكن روحه كانت قد غادرت قبل أن تصل سيارة الإسعاف، كتب الموت كلمته الأخيرة على رصيف الغدر.

بلاغ الشرطة ومطاردة الجناة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة قسم شرطة البساتين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثاني من عمره، ملطخة بالدماء، ومطعون بطعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات، تبين أن الجناة هم أبناء خال المجني عليه، الذين فروا عقب ارتكابهم الجريمة بسبب خلافات قديمة بينهم.

مقتل عبده الجمال بالبساتين

القبض على المتهمين بقتل عبده الجمال

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من تحديد أماكنهم، وتم القبض عليهم، واقتيادهم إلى قسم الشرطة تمهيدا لاستجوابهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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