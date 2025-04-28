الجزائري أمين جويري يسجل هاتريك ويقود مارسيليا للفوز على بريست

توهج النجم الجزائري أمين جويري بتسجيل ثلاثية "هاتريك" لفريقه أولمبيك مارسيليا في الفوز على بريست بنتيجة 4-1، في ختام منافسات الجولة 31 بالدوري الفرنسي.

مارسيليا يهزم بريست



جويري رفع رصيد أهدافه مع مارسيليا إلى 7 أهداف في 11 مباراة ببطولة الدوري هذا الموسم منذ انضمامه من صفوف رين في فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير الماضي.



اللاعب الجزائري سجل الهاتريك الثاني له في بطولة الدوري الفرنسي بعدما سبق له تسجيل ثلاثية مع فريقه السابق رين في الفوز على أجاكسيو بنتيجة 5-0 في مايو 2023.



ورفع أولمبيك مارسيليا رصيده بهذا الفوز إلى 58 نقطة ليتمسك بوصافة جدول الترتيب قبل 3 جولات من انتهاء المسابقة، بينما تجمد رصيد رين عند 44 نقطة في المركز التاسع.

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