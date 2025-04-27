لمدة 6 ساعات، ضعف المياه بالأدوار العليا ببعض مناطق سوهاج في هذا الموعد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمدينة ناصر بسوهاج وقرى الأحايوة شرق والصوامعة شرق وجزيرة محروس والكولا والعيساوية شرق والعزبة والعرب وعرب الاطاولة ونيدة وآبار الملك وآبار الوقف والديابات ومدينة أخميم بمركز أخميم وحى الكوثر وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025 فى تمام الساعة الواحدة صباحًا وحتى السابعة صباحا ولمدة 6 ساعات.

ضعف المياه بالأدوار العليا ببعض المناطق بأخميم ومدينة سوهاج لمدة 6 ساعات

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج انه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال غسيل خزان المناولة وبيارة العكرة بمحطة مياه نيدة المرشحة السطحية.



وأوضح اسامة محمد العارف مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه يتم تشغيل جميع المحطات الارتوازية بكامل طاقتها خلال تلك الفترة وكذلك تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.



وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

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