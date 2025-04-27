الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لمدة 6 ساعات، ضعف المياه بالأدوار العليا ببعض مناطق سوهاج في هذا الموعد

ضعف المياه بالأدوار
ضعف المياه بالأدوار العليا ببعض المناطق بأخميم ومدينة سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمدينة ناصر بسوهاج وقرى الأحايوة شرق والصوامعة شرق وجزيرة محروس والكولا والعيساوية شرق والعزبة والعرب وعرب الاطاولة ونيدة وآبار الملك وآبار الوقف والديابات ومدينة أخميم بمركز أخميم وحى الكوثر وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025 فى تمام الساعة الواحدة صباحًا وحتى السابعة صباحا ولمدة 6 ساعات.

ضعف المياه بالأدوار العليا ببعض المناطق بأخميم ومدينة سوهاج لمدة 6 ساعات 

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج انه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال غسيل خزان المناولة وبيارة العكرة بمحطة مياه نيدة المرشحة السطحية.


وأوضح اسامة محمد العارف مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول  (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه يتم تشغيل جميع المحطات الارتوازية بكامل طاقتها خلال تلك الفترة وكذلك تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.
 

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات المواطنين الصرف الصحي بسوهاج رئيس شركة مياه الشرب والصرف شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج شركة مياه الشرب والصرف الصحى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الشرب والصرف الصحى تلبية احتياجات المواطنين تطبيق الهاتف المحمول

مواد متعلقة

ندوة تثقيفية لطلاب جامعة سوهاج احتفالا بعيد تحرير سيناء (صور)

وكيل صحة سوهاج يناقش آليات تطوير الخدمات بالمستشفيات التابعة

بسبب ضعف الأداء الوظيفي، استبعاد وكيل زراعة سوهاج من منصبه

ممرضة تتخلص من حياتها "شنقا" بعد رفض أهلها خطبتها فى سوهاج
ads

الأكثر قراءة

السويس وبنما، أول رد رسمي على طلب ترامب عبور السفن الأمريكية القنوات البحرية مجانا

محمد شريف يكشف حقيقة التوقيع للزمالك ويحدد موقفه من الأهلي

لاعبو الأهلي يزورون مارسيل كولر لوداعه بعد رحيله (صور)

الشرع بين فكي الكماشة، ابن خال بشار الأسد يشكل فصيلا مسلحا وتحركات "قسد" تربك الحسابات

الفتح السعودي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع جوزيه جوميز

فيروس كورونا انتهى، المصل واللقاح يعلن مفاجأة عن الدور المنتشر حاليًا

محمد صلاح يرفض الاحتفال مع نونيز بسبب زجاجة "خمر" (صور)

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

خدمات

المزيد

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 27 أبريل 2025

من 780 لـ 3 آلاف جنيه، أسعار المراوح استعدادًا للصيف

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 27-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تتويج ليفربول بالبريميرليج.. 9 جوائز وأرقام قياسية تطارد محمد صلاح (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بالنصيحة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الدين النصيحة»؟

تفسير حلم الغراب في المنام وعلاقته بمتاعب وسماع أخبار سيئة

عقوبة الظالمين في الدنيا والآخرة وحكمة الله في التأخير

المزيد
الجريدة الرسمية