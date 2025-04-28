إنتر ميلان يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة برشلونة

تلقى سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، ضربة موجعة، قبل أيام من ملاقاة مضيفه برشلونة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ضربة قوية لإنتر ميلان

فخلال مواجهة روما على ملعب جوزيبي مياتزا، بالدوري الإيطالي، تعرض الفرنسي بنيامين بافارد، مدافع الإنتر، لإصابة في القدم، لم يستطع بسببها إكمال اللقاء.

واضطر إنزاجي لإجراء تبديل اضطراري، في الدقيقة 14، حيث أخرج بافارد وأشرك يان بيسيك بدلا منه.

ويعاني النيراتزوري عديد الإصابات في الفترة الأخيرة، حيث يفتقد نجمه ماركوس تورام، بينما عاد كل من دينزل دومفريس وبيوتر زيلينسكي قبل مباراة روما فقط.

جدير بالذكر أن إنتر ميلان يتصدر جدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 71 نقطة، بالتساوي مع وصيفه نابولي، لكن النيراتزوري يتقدم بفارق الأهداف.

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