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رياضة

سلوت يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بـ 3 أرقام قياسية

سلوت، فيتو
سلوت، فيتو

نجح المدرب الهولندي أرني سلوت، في قيادة فريق ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسمه الأول بملعب أنفيلد، اليوم الأحد.

وحقق ليفربول، فوزا عريضا على ضيفه توتنهام هوتسبير (5-1) اليوم الأحد، في الجولة 34 من البريميرليج، ليظفر رسميا باللقب قبل نهاية الموسم بـ 4 جولات.

3 أرقام تاريخية حققها سلوت بعد التتويج بلقب البريميرليج 

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن سلوت بات أول مدرب هولندي على الإطلاق، يفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

بينما أشارت صحيفة "ذا أتلتيك" أيضا إلى انضمام سلوت لقائمة تاريخية، تضم 5 مدربين آخرين سبق لهم التتويج باللقب في مواسمهم الأولى في البريميرليج.

وتضم هذه القائمة التاريخية، جوزيه مورينيو عام 2005، كارلو أنشيلوتي عام 2010، مانويل بيليجريني عام 2014 وأنطونيو كونتي عام 2017، بالإضافة إلى سلوت في 2025.

أما شبكة "سكواكا"، فقد أفادت بأن سلوت بات سادس مدرب في تاريخ البريميرليج، يحصد اللقب بموسمه الأول مع فريق، إذ ينضم لهذه القائمة، كلاوديو رانييري مع ليستر سيتي في 2016.

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