صلاح بالصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد خماسية ليفربول في توتنهام

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، رفع النجم المصري محمد صلاح رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفا في مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، التي حسمها الريدز لصالحه 5-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين.

كما شهدت الجولة ذاتها إحراز ألكسندر إيزاك هدفا في شباك إيبسويتش تاون في اللقاء الذي انتهى بفوز نيوكاسل بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك"، وارتفع رصيد ألكسندر إيزاك إلى الهدف رقم 22 لينفرد بوصافة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح على بعد 6 أهداف من محمد صلاح.



فيما تجمد رصيد إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي عند 21 هدفا بسبب غيابه عن فريقه للإصابة، وحقق مان سيتي فوزًا بثنائية نظيفة على إيفرتون في الجولة الـ 34 من البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي



1. محمد صلاح، ليفربول، 28 هدفًا.

2. ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 22 هدفًا.

3. إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 21 هدفًا.

4. كريس وود، نوتينجهام فورست، 19 هدفًا.

5. بريان مبيومو برينتفورد، 18 هدفًا.

6. يوان ويسا، برينتفورد، 16 هدفًا.

7. ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون 15 هدفًا.

8. أولي واتكينز، أستون فيلا، 15 هدفًا.

9. كول بالمر، تشيلسي 14 هدفًا.

10. جون فيليب ماتيتا، كريستال بالاس، 14 هدفًا.

ووصلت أهداف ومساهمات محمد صلاح إلى 45 هدفًا تسجيلاُ وصناعة، ليُسجل أكبر عدد من الأهداف في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بنسخة الـ 38 مباراة.

و بهدفه اليوم في مباراة ليفربول ضد توتنهام، أصبح محمد صلاح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف من أي لاعب أجنبي آخر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 185 هدفًا، متفوقًا على سيرجيو أجويرو (184 هدفًا)، وتييري هنري (175 هدفًا).

وبهذا الهدف أرتفع رصيد أهداف محمد صلاح في شباك توتنهام إلى 16 هدفًا، ليعادل أهدافه أمام مانشستر يونايتد، كأكثر الفرق التي سجل فيها أهداف.

12 هدفًا من هذه الأهداف الستة عشر لمحمد صلاح جاءت في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يتفوق عليه سوى آلان شيرر برصيد 14 هدفًا.

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