الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القضايا الإقليمية والأمن المائى الأبرز، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع أعضاء "الحوار الوطني"

لقاء وزير الخارجية
لقاء وزير الخارجية مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الأحد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطنى. 

ثوابت السياسة الخارجية المصرية والمبادئ التى ترتكز عليها

استعرض الوزير عبد العاطى محددات الموقف المصري إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما فى ذلك التطورات فى غزة وليبيا وسوريا والسودان والقرن الافريقى والأمن المائى المصرى، مبرزا ثوابت السياسة الخارجية المصرية والمبادئ التي ترتكز عليها ومن ضمنها مبدأ الاتزان الاستراتيجى، ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، واحترام سيادة وحدة وسلامة أراضى الدول، وذلك باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاقليمى. 

التفاف المشاركين حول الدولة المصرية

وقد دار نقاش تفاعلى بين وزير الخارجية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، عكس التفاف المشاركين حول الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة فى مواجهة كل التحديات الإقليمية غير المسبوقة بكل حكمة واقتدار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني القضايا الإقليمية والدولية لتطورات فى غزة

مواد متعلقة

وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية

وزير الخارجية: لن نقبل المساس بالحصة المائية لمصر

للارتقاء بمستوى العلاقات، وزير الخارجية يستقبل أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي
ads

الأكثر قراءة

السويس وبنما، أول رد رسمي على طلب ترامب عبور السفن الأمريكية القنوات البحرية مجانا

الحكومة تحسم الجدل بشأن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف المقبل

185 هدفا، محمد صلاح الهداف الأجنبي لـ الدوري الإنجليزي

رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة

"سيلفي الجمهور"، محمد صلاح يحتفل بهدفه في توتنهام بالدوري الإنجليزي

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور (صور)

بالرقص، محمد صلاح يحتفل بتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي (صور)

رئيس إسكان النواب يكشف موعد صدور تعديلات قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 27 أبريل 2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الأحد 27 أبريل 2025

طن الذرة بـ 14100 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

أسعار شرائح الألومنيوم البارد تسجل 158 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

بعد تتويج ليفربول بالبريميرليج.. 9 جوائز وأرقام قياسية تطارد محمد صلاح (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغراب في المنام وعلاقته بمتاعب وسماع أخبار سيئة

عقوبة الظالمين في الدنيا والآخرة وحكمة الله في التأخير

ما معنى كلمة سيناء والمراد بالشجرة التي تخرج من أرضها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية