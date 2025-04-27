الأحد 27 أبريل 2025
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خارج الحدود

مصر تؤكد تضامنها مع الشعب الإيراني في مواجهة الآثار المدمرة للانفجار الذي وقع جنوب البلاد

حادث إيران، فيتو
حادث إيران، فيتو

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوب إیران، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت مصر على تضامنها مع الشعب الايراني في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث وتعرب عن أصدق تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.

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للجمهورية الإسلامية الإيرانية ميناء الشهيد رجائي إیران الشعب الايراني

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