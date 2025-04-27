مصر تؤكد تضامنها مع الشعب الإيراني في مواجهة الآثار المدمرة للانفجار الذي وقع جنوب البلاد

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوب إیران، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت مصر على تضامنها مع الشعب الايراني في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث وتعرب عن أصدق تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.