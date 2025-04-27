نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لتفقد طريق مطروح وتطالب بالتنسيق بين الوزارات

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب المتعلقة بملف النقل.

وناقشت اللجنة، طلب النائب عبد الناصر عطية، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل لرصف وتوسعة وإعادة تأهيل الطريق الذي يربط بين مدينة قفط جنوب محافظة قنا ومدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر.

هيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل

وأعلن المهندس عماد حسين ممثل هيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل، عن خطة الهيئة في إجراءات التوسعة، حيث تم رفع كفاءة ٤٥ كيلومتر، وأن هناك ٩٠ كيلومتر من منطقة القصير إلى منطقة الفواخير سيتم البدء في رفع كفائتها في خطة ٢٥/٢٦.

وشدد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل، على ضرورة الالتزام بالانتهاء من الأعمال في ذلك الموعد.

كما ناقشت اللجنة، طلب النائبة إيلاريا سمير بشأن حاجة مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر إلى دعمها بعدد ٤ أتوبيسات نقل عام تعمل سواء بالغاز أو بالكهرباء، لتسهيل عملية الانتقال بالمحافظة، خاصة وأنها مخصصة للأجانب.

وأيدها في ذلك، النائب وحيد قرقر، قائلا، أن ذلك يعد مطلب حضاري ويعد بمثابة واجهة جيدة لبلادنا بالفعل أمام الأجانب.



فيما اقترح النائب جمال السعيد عضو اللجنة، أن يتم تفعيل ذلك الأمر بشكل تجريبي، من خلال خطوط محددة باستغلال الأتوبيسات الموجودة حاليا والتى سبق تشغيلها في أوقات سابقة.

جهاز النقل الداخلي



وعقب ممثل جهاز النقل الداخلي، باتخاذ إجراءات بالفعل لتخصيص ٢٥ أتوبيس تعمل بالكهرباء، لتشغيلها في ٣ خطوط سير بالغردقة.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها، بسرعة تنفيذ تشغيل الأتوبيسات، والتأكيد على الاهتمام بطلبات اللجنة.

وكذلك ناقشت اللجنة طلب من النائب جمال الشوري، بشأن توقف أعمال الرصف على طريق مطروح السلوم الدولي. واستعرض النائب عدد من الملاحظات بشأن التنفيذ.

وأعلن المهندس محمد محمد فياض ممثل هيئة الطرق والكبارى بقطاع غرب الدلتا، عن تنفيذ أعمال توسعة علي الطريق بطول ٦٠ كيلومتر في كل اتجاه، وأن هناك مرحلة ثانية في الفترة المقبلة.

وأوصت اللجنة، بإفادتها بتقرير بشأن الملاحظات التى ذكرت بشأن الطريق، وذلك خلال ٧٢ ساعة.

كما أوصت بتشكيل لجنة برئاسة النائب سيد عوض، أمين سر لجنة النقل، وعضوية النواب، جمال السعيد، محمد جبريل، وسامح السايح، وذلك لتفقد ومعاينة الطريق، علي أن يتم تحديد موعدها من خلال رئيس اللجنة في موعد قادم.

طبقة الأسفلت بطريق سيوة

وناقشت اللجنة، طلب النائبة فتحية السنوسي، بشأن سوء حالة طبقة الأسفلت بطريق سيوة مطروح والطرق الداخلية للمدينة وذلك بعد الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي.

وقال ممثل وزارة الطرق، أن ذلك الطريق يبلغ طوله ٣٠٠ كيلومتر، وأنه جارى تنفيذ جزء تطوير بالطريق بطول ٣٠ كيلومتر، كما سيتم البدء في تنفيذ عملية تطوير بطول ٢٥ كيلومتر خلال عام.

وأوصت اللجنة، بإرسال خطاب لوزارة النقل للتأكيد على ضرورة الانتهاء من وصلة الـ ٣٠ كيلومتر في مدة ٦ شهور، وكذلك الانتهاء من وصلة الـ ٢٥ كيلومتر في مدة ٨ شهور.

وفيما يتعلق بالطرق الداخلية، أوصت اللجنة، بمخاطبة محافظة مطروح بسرعة حصر مبالغ رد الشئ لأصله لدى الجهات لصالح الطرق، وحصر جميع المقايسات للطرق الداخلية لاستكمال البنية التحتية، وذلك خلال ١٥ يوم.

وشدد النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة على أهمية التنسيق بين الوزارات، بهدف الإسراع في تنفيذ المشروعات بما يؤدي في النهاية إلي الحفاظ علي أموال الدولة، وتعظيم الاستفادة من كل جنيه بموازنة الدولة.

طريق مطروح مدينة النجيلة الساحلي

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة الثانى المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن إحلال وتجديد طريق مطروح مدينة النجيلة الساحلي، موضحا أنه طريق شاطئ ساحلي متهالك جدا ولابد من إعادة النظر له.

وعقب المهندس حسين السنينى، سكرتير عام مساعد محافظة مطروح، موضحا،: تم نقل تبعيته ذلك الطريق إلي هيئة المجتمعات العمرانية.

وقررت اللجنة، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة، وإرسال طلب حضور لهيئة المجتمعات العمرانية.

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