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أخبار مصر

للسنة السادسة على التوالي..

تجديد الاعتماد الدولي لـ "بحوث الصحراء" في إدارة الجودة والتسجيل لدى هيئة الاعتماد الأسترالية

قيادات مركز بحوث
قيادات مركز بحوث الصحراء
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أعلن الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، تجديد الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة بالمركز ISO 9001 وذلك للعام السادس على التوالي، إلى جانب تسجيل المركز لدى هيئة الاعتماد الأسترالية.

وقال رئيس المركز أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز منظومة البحث العلمي في المراكز البحثية لخدمة التنمية الزراعية وتطوير المعامل وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأشار شوقي ان تجديد الإعتماد جاء  عقب زيارة لجنة المراجعة الخارجية السنوية، والتي أشادت بالتطور المستمر في نظام الإدارة داخل المركز وبالجهود المبذولة لتحقيق معايير الجودة، لافتا الى أن هذا الإنجاز يتزامن مع تسجيل 13 اختبارًا معمليًا بمركز التميز المصري لتحلية المياه ومعمل صيانة الأراضي على موقع المجلس الوطني للاعتماد، وفقًا لمواصفة جودة المختبرات الدولية ISO 17025.

وأعرب رئيس المركز عن تقديره لجهود فريق مكتب ضمان جودة الأداء والاعتماد برئاسة الدكتورة رحاب الشربيني، والدكتورة نادية مهدي مستشار الجودة، مهنئًا إياهم وجميع العاملين بالمركز بهذا التميز، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم.

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الدكتور حسام شوقي مركز بحوث الصحراء هيئة الاعتماد الأسترالية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى التنمية الزراعية
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