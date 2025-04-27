تشكيل مباراة سيراليون وزامبيا بأولى مباريات كاس الأمم الأفريقية للشباب

كأس الأمم الأفريقية، أعلن مولواندا بويد المدير الفني لمنتخب زامبيا تشكيل منتخب بلاده لمواجهة سيراليون في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

وجاء تشكيل زامبيا كالتالي:

حراسة المرمى: ليفيسون باندا

الدفاع: هابي نسيكو، ديفيد هامانسينيا، ميليمو نالومانجو، ماتيوس باندا

الوسط: ديفيد سيموكوندا، آرون مبيمبا كوانجو

الهجوم: باسكول فيري، أندرو مولينجا، جوسيف باندا، مومبا موالي.

تشكيل سيراليون أمام زامبيا

في المقابل تشكيل محمد لامين كامارا مدرب سيراليون كالتالي:

حراسة المرمى: مامدو جالوه

الدفاع: سعيدو، بانجورا، ألفا توراي، أمارا كيتا، ناثانيل جالوه

الوسط: ألفا كابيا، ساليوه باه، موموه كامارا، سانتيجي فورناه

الهجوم: محمد فوفانا، سامويل جاندي.

تعتبر سيراليون واحدة من منتخبين يشاركان للمرة الأولى في هذه النسخة، وستصبح المنتخب رقم 43 الذي يظهر في النهائيات.

فيما شاركت زامبيا لأول مرة في البطولة القارية تحت 20 سنة عام 1985، وهذه هي المشاركة رقم 11 لها.

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