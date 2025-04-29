ماء زمزم، دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ماء شريف وماء مبارك، وقد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال في زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم وزاد في رواية عند أبي داود بسند جيد: وشفاء سقم فهذا الحديث الصحيح يدل على فضلها وأنها طعام طعم وشفاء سقم وأنها مباركة.



والسنة الشرب منها كما شرب منها النبي ﷺ ولما فيها من البركة، وهي طعام طيب طعام مبارك، طعام يُشرع التناول منه إذا تيسر، كما فعله النبي ﷺ، وهذا الحديث الصحيح يدلنا على ما تقدم من فضلها وأنها مباركة وأنها طعام طعم وشفاء سقم، وأنه يستحب للمؤمن أن يشرب منها إذا تيسر له ذلك، ويجوز له الوضوء منها، ويجوز أيضًا الاستنجاء منها والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وقد ثبت عنه ﷺ أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضؤوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا، كل هذا واقع، وماء زمزم إن لم يكن مثل الذي نبع من بين أصابع النبي ﷺ لم يكن فوق ذلك فكلاهما ماء شريف، فإذا جاز الوضوء والاغتسال والاستنجاء وغسل الثياب من الماء الذي نبع من بين أصابعه ﷺ فهكذا يجوز من ماء زمزم.



حكم الدعاء عند شرب ماء زمزم ووقته وهل يفقد بركته عند نقله؟

حكم الدعاء عند شرب ماء زمزم

لم يثبت عن الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم ‏‎-‎‏ عند شربه ماء زمزم -‎‏ دعاء ‏مخصوص، لكن روى الدارقطني عن ابن عباس أنه كان إذا شرب ماء زمزم قال ‏‏(اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء ) فأولى لمن شرب ماء ‏زمزم أن يشربه بنية صالحةٍ، ثم يدعو الله بعد فراغه. والله أعلم.‏

ويشرع للمسلم أن يطلب عند شربه من ماء زمزم ما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ولا يتوقف ذلك على ثلاث دعوات؛ نظرًا لعموم ما في الحديث، فقد صح عن رسول الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. رواه ابن ماجه، وغيره، وصححه الألباني.

ويستحب عند شرب ماء زمزم، وغيره أن يسمي أولًا، ويشرب على ثلاث مراحل؛ لعموم ما رواه أبو داود عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثًا، وقال: هو أهنأ، وأمرأ، وأبرأ.

وقد روى ابن ماجه بسند فيه ضعف عن ابن عباس رضي الله عنهما -موقوفًا- بشأن زمزم فقد قال فيه: إذا شربت منها - أي: من زمزم - فاستقبل القبلة، واذكر اسم الله، وتنفس ثلاثا، وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم.

وينبغي بعد الشرب منه أن يدعو موقنًا بالإجابة، وأن يعزم المسألة، ويحسن الظن بالله تعالى، ولا بأس أن يقول عند شربه: اللهم إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. اللهم إني أشربه لكذا وكذا، أو يقول: اللهم إني اسألك كذا وكذا، ففي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرًا فله، وأن ظن بي شرًّا فله.

وفي الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. رواه الترمذي.

وقت الدعاء عند شرب ماء زمزم

ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم وهو قائم، روى البخاري ‏عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: "سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏من زمزم وهو قائم " كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له، ‏وقد نص العلماء على أن الدعاء بعد الفراغ من شربه مما ترجى إجابته، روى أحمد ‏والحاكم والدارقطني عن ابن عباس، وأحمد عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ‏قال: "ماء زمزم لما شرب له " وقد روى ابن الجوزي في كتابه الأذكياء أن سفيان بن ‏عيينة سئل عن حديث "ماء زمزم لما شرب له" فقال حديث صحيح.‏

حكم الدعاء عند شرب ماء زمزم ووقته وهل يفقد بركته عند نقله؟





هل يشترط شرب ماء زمزم في مكة كي تتحقق بركته؟

البركة في ماء زمزم بركة أودعها الله عز وجل في الماء ذاته أينما كان، وليست متعلقة فقط في مكان زمزم أو زمان شربه أيام الحج والعمرة، فقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم نفسها بقوله: (إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ) رواه مسلم (2473)، وفي رواية البزار والطبراني والبيهقي وغيرهم زيادة: (وشفاء سقم): انظر: " السنن الكبرى " (5/147).

وظاهر الأدلة، إن شاء الله، أن هذه البركة عامة لكل ماء زمزم، سواء الموجود منه في مكة، أو المحمول منه إلى غيرها من البلدان، ولذلك نص غير واحد من أهل العلم على مشروعية نقل ماء زمزم خارج مكة، وبقاء بركته وخاصيته حتى بعد نقله.

وقال السخاوي رحمه الله:" يذكر على بعض الألسنة أن فضيلته مادام في محله، فإذا نقل يتغير. وهو شيء لا أصل له ؛ فقد كتب [صلى الله عليه وسلم] إلى سهيل بن عمرو: (إن وصل كتابي ليلا: فلا تصبحن، أو نهارا: فلا تمسين، حتى تبعث إلي بماء زمزم) وفيه أنه بعث له مزادتين وكان حينئذ بالمدينة قبل أن يفتح مكة.

وهو حديث حسن لشواهده، وكذا كانت عائشة رضي الله عنها تحمل وتخبر أنه كان يفعله، وأنه كان يحمله في الأداوي والقرب، فيصب منه على المرضى ويسقيهم، وكان ابن عباس إذا نزل به ضيف أتحفه بماء زمزم وسئل عطاء عن حمله فقال قد حمله النبي والحسن والحسين رضي الله عنهما.

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