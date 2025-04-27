وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع "جوناثان باول" مستشار الأمن القومي البريطاني يوم الأحد ٢٧ إبريل، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى حول الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية

وتناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطى على التطلع للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، والبناء على نتائج الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية التى عقدت في القاهرة في شهر يناير.

استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة

كما شهد الاتصال تبادلًا لوجهات النظر إزاء التطورات في الإقليم، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطى الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

اعادة الإعمار فى غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية

وشدد وزير الخارجية على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، وأطلع المسئول البريطاني على الجهود التى تبذلها مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر واعادة الإعمار فى غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

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