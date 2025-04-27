البرهان يزور مصر غدا، تعرف على برنامج عمل رئيس مجلس السيادة السوداني

يزور رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القاهرة غدًا الإثنين .

وكشفت وسائل إعلام وتقارير سودانية قبل قليل أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية سيجري زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة غدا الإثنين تستمر لمدة يومين وذلك تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

العلاقات الثنائية بين مصر السودان

وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين السودان ومصر ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت التقارير أنه من المنتظر أن تحط طائرة الرئيس البرهان غدا في مصر على رأس وفد رفيع وذلك في زيارة وصفها المراقبون بالمهمة استنادًا على التوجه المصري الواضح والمشرف ومساندتها للسودان في أزمة الحرب.

كما من المنتظر أن يفتتح الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال الزيارة مباني سفارة السودان الجديدة في القاهرة والتي تقع في منطقة التجمع الخامس حيث تتكون السفارة من ثلاثة مبان مصممة لتلبية احتياجات الجالية السودانية الكبيرة في مصر مما يعكس التزام الحكومة السودانية بتوفير الخدمات اللازمة لمواطنيها في الخارج.

ومن المتوقع أن تتناول الزيارة عدة قضايا هامة من بين الموضوعات المطروحة للنقاش هو ملف إعادة إعمار السودان حيث تعهدت مصر بتقديم دعم كبير في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بصيانة وتأهيل البنية التحتية مثل الكباري والجسور ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان

ويذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان تسلم مؤخرا رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتضمن دعوة رسمية لزيارة مصر، خلال الفترة المقبلة.

وأعلن مجلس السيادة في السودان حينها أن القائد العام للقوات المسلحة تسلم رسالة خطية من شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوة رسمية لزيارة جمهورية مصر العربية خلال الفترة القادمة كما تتضمن التأكيد على دعم ومساندة مصر للسودان في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها.

وسلم الرسالة سفير مصر لدى السودان هاني صلاح بحضور وزير الخارجية السفير السوداني علي يوسف.

وقال السفير المصري في تصريح صحفي أن البرهان أبدى ترحيبه بتلبية الدعوة مبينا أن الجانبين السوداني والمصري سيعملان من أجل الترتيب الجيد لهذه الزيارة.

وذكر أن لقاءه مع البرهان تطرق إلى تطورات الأوضاع في السودان بما في ذلك الوضع في دارفور ومؤتمر لندن حول السودان الذي عقد أمس.

وأشار السفير المصري إلى أنه قدم تنويرا لرئيس المجلس السيادي حول مسار العلاقات الثنائية والترتيبات الجارية لعقد النسخة الثانية من ملتقى الأعمال السوداني المصري.

وشدد صلاح على أن بلاده تدعم السودان من منطلق الروابط الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين مضيفا..نريد تحويل الأزمة التي يمر بها السودان والتي يطلق عليها العالم بأنها منسية إلى أزمة غير منسية

وأشاد وفق بيان مجلس السيادة بتضحيات وصمود الشعب السوداني في هذه الأزمة وتكاتف وتعاضد أبنائه من أجل إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

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