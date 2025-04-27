قام قطاع العلاقات العامة والمراسم بمطار القاهرة الدولي، وبالتنسيق مع قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بتنظيم محاضرة تثقيفية ألقاها دكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم في مركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي للتعرف على مطار القاهرة.

جولة تثقيفية لطلبة الجامعات بمطار القاهرة الدولي

وذلك تحت رعاية المحاسب مجدي اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي وفي إطار المسئولية المجتمعية للشركة واهتمامها بالعنصر البشري.

واهم الخدمات التي يقدمها وخط سير الراكب وطريقة انهاء إجراءات سفرة ووصولةو التعريف بدور العلاقات العامة والاعلام في تشكيل الصورة الذهنية لمطار القاهرة الدولي واهميته كبوابة مصر الاولي وبعد المحاضرة تم تنظيم جولة ميدانية تثقيفية للطلبة تفقدوا خلالها مباني المطار المختلفة عبر القطار الالي بهدف التعرف علي مرافق المطار المختلفة.

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