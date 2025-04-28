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اقتصاد

طن السلفات يرتفع 2724.5 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم،
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في أسعار الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19852.6 جنيه للطن، بانخفاض 1609 جنيهات عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 10515.4 جنيه للطن، بارتفاع 1249.5 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 15884.3 جنيه، بارتفاع 2724.5 جنيه عن سعره السابق، وفق البوابة الحكومية.

أسعار سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق ما بين 5 آلاف جنيه و23 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20626.3 جنيه للطن، بانخفاض يقدر بـ  1297 جنيهًا وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 10347.5 جنيه للطن، بارتفاع 351.5 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

 

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