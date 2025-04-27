انهيار منزل من الطوب اللبن بمدينة قوص وإنقاذ أسرة من تحت الأنقاض

شهدت مدينة قوص جنوب محافظة قنا، حادث انهيار منزل مبني من الطوب اللبن ومكون من طابقين، دون وقوع خسائر في الأرواح، وسط جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية لإنقاذ سكان العقار.

انهيار منزل من طابقين مبني بالطوب اللبن

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا قد تلقت إخطارًا يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن في قرية الشعراني التابعة لمدينة قوص، وعلى الفور انتقلت قوة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن المنزل المنهار كان مأهولًا بالسكان وقت وقوع الانهيار.

وأسفرت جهود الإنقاذ عن نجاح قوات الحماية المدنية في انتشال أسرة مكونة من أربعة أفراد من أسفل الأنقاض، دون وقوع إصابات أو وفيات، وسط حالة من الذعر التي انتابت سكان المنطقة المجاورة.

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار حفاظًا على سلامة المواطنين، فيما تواصل الأجهزة المعنية رفع آثار الانهيار وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

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