مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن لجان تحكيم دورته التاسعة

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات دورته التاسعة والتي تعقد في الفترة من 2 مايو إلى 7 مايو وتحمل اسم كوكب الشرق أمّ كلثوم بمناسبة مرور 50 عامًا علي رحيلها.



ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة المخرجة البولندية آنا يادوفسكا وتضم في عضويتها النجمة داليا البحيري والمخرجة الهولندية سونيا هيرمان دولز، والمخرجة الفرنسية الإيطالية سارة سوما، والمنتجة المغربية لمياء الشرايبي.



كما تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة مديرة التصوير البولندية زوزانا زاكارا هاسيري، والناقدة والمنتجة المصرية رشا حسني، والمخرجة الأردنية رند بيروتي.

ويرأس المخرج الكبير يسري نصر الله لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، وتضم في عضويتها المخرجة والناقدة الأسبانية آنا بتروس، والكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي، والمبرمج السينمائي الروماني أوكتافيان دانسيلا، والممثلة التونسية مريم الفرجاني.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام الجنوب التي استحدثها المهرجان في دورته هذا العام الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون رئيسًا للجنة، وعضوية المخرج شريف مندور والأديب أحمد أبو خنيجر.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر المخرج الكبير مجدي أحمد علي، وتضم في عضويتها مي أبو السعود مديرة البرامج التنموية بمؤسسة دروسوس، والمنتج العراقي حكمت البيضاني.

وتضم مسابقة أفلام الورش الفنانة سلوى محمد علي والسيناريست وسام سليمان والمخرج محمد حمدي والمنتج معتز عبدالوهاب.

ويشهد حفل افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة، والنجمة السورية كندة علوش، والمخرجة الهولندية إليزابيث فرانْيِه.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته التاسعة برعاية، وزارتي الثقافة والسياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان، وشركة مصر للطيران، والمجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين، وشركة ريد ستار للانتاج، وبدعم من وشراكة مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

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