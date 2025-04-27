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رياضة

علي عماد يحصد ذهبية بطولة الجمهورية للملاكمة

علي عماد لاعب الملاكمة،
علي عماد لاعب الملاكمة، فيتو

الملاكمة، حصد علي عماد لاعب فريق الملاكمة بنادي الشرقية للدخان، على المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للملاكمة للشباب مواليد 2009، والتي أقيمت مؤخرا في الإسكندرية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

وقدم علي عماد أداء قويا ومميزا خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية، وتحامل على إصابته من أجل حصد المركز الأول والميدالية الذهبية.

ويعد هذا اللقب هو الثاني على التوالي للاعب الشرقية للدخان بعد الفوز بذهبية النسخة الماضية من بطولة الجمهورية والتي أقيمت عام 2024 بالفيوم.

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