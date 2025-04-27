تعليم شمال سيناء يعلن جداول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء عن جداول امتحانات صفوف النقل بالمحافظة

وقالت: إن امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية ستبدأ يوم 24 مايو وتنتهي 29 مايو، كما تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية يوم السبت 24 مايو وتنتهي 4 يونيو.





وتبدأ امتحانات النقل للمرحلة الثانوية تبدأ 24 مايو وتنتهي 13 مايو من نفس الشهر، كما تبدأ امتحانات التعليم الفني بداية من يوم 3 مايو وحتى 13 مايو من نفس الشهر.

وسياق متصل في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ 43 لتحرير أرض سيناء الحبيبة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى، وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، فقد حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل "الجمهورية الجديدة".

الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي لتنمية شبه جزيرة سيناء

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع سيناء في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.

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