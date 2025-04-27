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أخبار مصر

إقبال من المواطنين على معرض زهور الربيع وسيارات "100 مليون صحة" تقدم خدماتها للزائرين

إقبال على معرض زهور
إقبال على معرض زهور الربيع، فيتو

قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي: إن هناك متابعة مستمرة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمعرض “زهور الربيع” للاطمئنان على فعالياته وتوفير كل سبل الراحة للزائرين.

وأشار إلى أن المعرض يشهد إقبالا كبيرًا من المواطنين سواء للشراء أو للاستمتاع بجمال الزهور، حيث يشارك فيه أكثر من 160 عارضا في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار بالإضافة إلى مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك معرض “ديارنا” التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المقام أيضا بالمتحف الزراعي بالتزامن معرض الزهور.


ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد حسن معاون وزير الزراعة، والمشرف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض بالوزارة، إنه يوجد ثلاث سيارة طبية مجهزة من وزارة الصحة بالمتحف لتقديم الخدمات الطبية والكشف المجاني للزائرين ضمن مبادرة “100 مليون صحة”، بالإضافة إلى سيارة إسعاف عيادات متنقلة لطب الأسرة والأطفال من مستشفى الزراعيين.

 وأضاف أن المعرض مفتوح يوميا من العاشرة  صباحا الى العاشرة مساءًا طوال أيام الأسبوع.

والجدير بالذكر أن د. خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان خلال زيارته لمعرض زهور الربيع الخميس الماضي كان قد وجه بتواجد سيارات طبية مجهزة في المتحف الزراعي بالدقي لتقديم الخدمات الطبية لزائري المعرض مجانا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة.
كما تجدر الإشارة إلى أن معرض زهور الربيع في نسخته الـ 92 المقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي يشارك في تنظيمه لأول مرة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

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