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رياضة

جوارديولا يكشف عن أصعب قرار في مسيرته الفنية

جوارديولا، فيتو
جوارديولا، فيتو

كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن أن رحيل لاعب الوسط البلجيكي، كيفن دي بروين، يُعد من أصعب اللحظات في مسيرته مع النادي.

جوارديولا يكشف عن أصعب قرار 

وسيغادر دي بروين، البالغ 33 عامًا، الفريق بنهاية الموسم الحالي مع انتهاء عقده.

وقال جوارديولا: "عشت الكثير من اللحظات مع هؤلاء اللاعبين، لحظات جميلة وأخرى صعبة للغاية.. سيرجيو أجويرو ديفيد سيلفا، والعديد من اللاعبين الآخرين".

وواصل: "يمكننا إعداد قائمة طويلة، ونحن هنا منذ 9 أعوام فقط.. الكثير من اللاعبين جاءوا ورحلوا، لكنهم جميعًا أصبحوا جزءًا من حياتي.. من المستحيل ألا تشعر بذلك.. بالطبع، إنه أمر صعب جدًا".

وعن مشاعر دي بروين، الذي أبدى اندهاشه من قرار النادي بالتخلي عنه، قال جوارديولا: "أفهم تمامًا ما يشعر به، لا يمكن أن يكون الأمر مختلفًا.. أتمنى له ولعائلته كل الخير".

ويُعد دي بروين من أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ السيتي، بواقع 16 لقبًا.

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