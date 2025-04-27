وزير التموين يبحث مع شركة "مصر للزيوت والصابون" خطط دعم السوق واستقرار الأسعار

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع المهندس محمد السيد، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للزيوت والصابون، لمتابعة خطط دعم السوق وضمان توافر السلع الأساسية.

وذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

آليات تعزيز المعروض من الزيوت بالأسواق المحلية

ناقش الاجتماع آليات تعزيز المعروض من الزيوت بالأسواق المحلية، والعمل على استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات تضر بالمستهلكين، حيث أكد الوزير التزام الوزارة بتوفير سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة، بالتعاون مع الكيانات الوطنية لضمان الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي.

وتناول اللقاء تقييم الأداء المالي والتسويقي لشركة مصر للزيوت، مع التركيز على رفع كفاءة التشغيل، وتنفيذ خطط التوسع، وإعادة إحياء العلامات التجارية للشركة، خصوصًا في قطاع المنظفات لتعزيز الحصة السوقية.

وشدد الوزير على أهمية زيادة الطاقات الإنتاجية وتكثيف المعروض بأسعار عادلة لدعم استقرار الأسواق، بينما أكد ممثلو الشركة التزامهم بتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مع استعدادهم لمواكبة احتياجات السوق.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور فاروق على ضرورة استمرار التنسيق مع الشركات التابعة، وتنفيذ خطط التطوير ضمن الجداول الزمنية المحددة، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار استراتيجية وزارة التموين لتعزيز الاستقرار بالسوق المصري ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

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