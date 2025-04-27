أسامة الرحيمي ضيف قصر الإبداع الفني الثلاثاء المقبل

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في السابعة مساء بعد غد الثلاثاء، ندوة بعنوان "حكايات أسامة الرحيمي وعبره"، بقصر الإبداع الفنى بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برامج وزارة الثقافة.

ندوة حكايات أسامة الرحيمي وعبره

تعقد الندوة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، باستضافة الكاتب الصحفي أسامة الرحيمي، للحديث عن كتابه "صاحبة الجلالة لا تمسح البلاط" ورحلته مع الكتابة، ويناقشه كل من الشاعر محمد حربي، والكاتب الصحفي طارق فهمي حسين، ويدير اللقاء القاص محمد رفاعي، وذلك بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين.

أسامة الرحيمي

أسامة الرحيمي كاتب صحفي بجريدة الأهرام، حاصل على ليسانس الحقوق جامعة المنصورة، وعمل بمجلة نصف الدنيا، وله العديد من المؤلفات منها كتاب"بوح المبدعين"، و"طباطيب العبر.. حكايات أدبية من الدراكسة".

بالإضافة إلى عدة لقاءات مع قامات مصرية وعربية منهم: نجيب محفوظ، عبد الرحمن منيف، رضوى عاشور وسليمان فياض.

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