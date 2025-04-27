الأحد 27 أبريل 2025
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اقتصاد

الرقابة الإدارية تكشف قضية فساد واتجار في النقد الأجنبي

الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية

كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن قضية فساد جديدة تتعلق بتأسيس كيان تعليمي وهمي وإتجار بالنقد الأجنبي.

وقالت الرقابة إنه ثبت قيام أحد المقيمين الأجانب بمصر بتأسيس مركز تعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي وزعمه على خلاف الحقيقة حصول المركز على إجازة من جامعة أجنبية شهيرة وانشاء فرع إقليمي لها بالقاهرة ومنح درجات البكالوريوس والدراسات العليا للمقيمين الأجانب من أبناء جاليته مقابل مصروفات بلغت حوالي 3 آلاف دولار.

وتم ضبط المتهمين في القضية وهم  أحد المقيمين الأجانب بمصر وجرى إنهاء الإجراءات القانونية من حيث ضبط وتفتيش المتهم حيث عُثر على المستندات المؤيدة للتحريات وتم استكمال التحقيقات وتبين صحة الوقائع المنسوبة إليه وأصدرت المحكمة المختصة حكمها بحبس المتهم سنتين مع النفاذ.

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اتجار بالنقد الاجنبي الرقابة الإدارية النقد الأجنبى هيئة الرقابة الإدارية
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